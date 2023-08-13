Латвия присоединилась к декларации «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины

Латвия стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7.

Латвия поддержала гарантию безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7. Об этом сообщает Delfi.

Присоединение к декларации стран Большой семерки подтверждает, что поддержка Латвии Украины остается неизменной также в долгосрочной перспективе.

Страна продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и народу, а также способствовать восстановлению страны.

Также останется неизменной позиция Латвии относительно долгосрочной цели Украины – членства в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, Латвия сохраняет свою позицию по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины, призывая к созданию специального международного трибунала.

«С февраля 2023 года Латвия является одним из самых активных поклонников Украины. Латвия была среди первых стран, снабжавших оружие Украиной, а украинские граждане получили убежище в Латвии. Латвия продолжает начатую в 2022 году поддержку разрушенной инфраструктуры Украины. В частности, в этом году проводится реконструкция в Черниговской области», – отмечает Правительство Латвии.

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