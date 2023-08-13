Латвія приєдналася до декларації «Великої сімки» про гарантії безпеки для України

Латвія стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.

Латвія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7. Про це повідомляє Delfi.

Приєднання до декларації країн «Великої сімки» підтверджує, що підтримка Латвії України залишається незмінною також у довгостроковій перспективі.

Країна продовжить надавати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни.

Також залишиться незмінною позиція Латвії щодо довгострокової мети України - членства в Європейському Союзі та НАТО.

Крім того, Латвія зберігає свою позицію щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії проти України, закликаючи до створення спеціального міжнародного трибуналу.

«З лютого 2023 року Латвія є одним із найактивніших прихильників України. Латвія була серед перших країн, які постачали зброю в Україну, а українські громадяни отримали притулок у Латвії. Латвія продовжує розпочату 2022 року підтримку зруйнованої інфраструктури України. Зокрема, цього року проводиться реконструкція в Чернігівській області», - зазначає Уряд Латвії.

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