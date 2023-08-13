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До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

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Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

  1. У світі

У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, пошкоджено житловий будинок: фото і відео

18:17, 13 серпня 2023
Пошкоджено фасад та вікна багатоповерхівки.
У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, пошкоджено житловий будинок: фото і відео
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У російському Бєлгороді вибухом пошкоджено житловий будинок та машини. Про це повідомляють росЗМІ.

Пропагандисти заявили, що за містом нібито збили БПЛА.

«У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила», - заявив губернатор Гладков.

У мережі повідомляють про потрапляння уламка безпілотника у фасад будинку.

Уламки фасаду пошкодили припарковані поблизу автомобілі.

Раніше ми писали, що в рф розбився винищувач, екіпаж загинув.

Додамо, що у Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник.

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