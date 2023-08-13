У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, пошкоджено житловий будинок: фото і відео

Пошкоджено фасад та вікна багатоповерхівки.

У російському Бєлгороді вибухом пошкоджено житловий будинок та машини. Про це повідомляють росЗМІ.

Пропагандисти заявили, що за містом нібито збили БПЛА.

«У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила», - заявив губернатор Гладков.

У мережі повідомляють про потрапляння уламка безпілотника у фасад будинку.

Уламки фасаду пошкодили припарковані поблизу автомобілі.

Раніше ми писали, що в рф розбився винищувач, екіпаж загинув.

Додамо, що у Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник.

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