У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух, пошкоджено житловий будинок: фото і відео

У російському Бєлгороді вибухом пошкоджено житловий будинок та машини. Про це повідомляють росЗМІ.
Пропагандисти заявили, що за містом нібито збили БПЛА.
«У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила», - заявив губернатор Гладков.
У мережі повідомляють про потрапляння уламка безпілотника у фасад будинку.
Уламки фасаду пошкодили припарковані поблизу автомобілі.
Раніше ми писали, що в рф розбився винищувач, екіпаж загинув.
Додамо, що у Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник.
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