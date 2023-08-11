У Москві пролунав потужний вибух: над містом летів безпілотник, фото і відео

Вибух пролунав у районі Карамишівської набережної на лівому березі Москви-ріки.

У п'ятницю, 11 серпня, у Москві пролунав потужний вибух. Ймовірно, вибухнув безпілотник. Про це повідомляють росЗМІ.

Вибух пролунав у районі Карамишівської набережної на лівому березі Москви-ріки.

На опублікованих у мережі кадрах помітно дим.

Після вибуху в російській столиці аеропорт «Внуково» відновив роботу в штатному режимі.

Раніше ми писали, що у Москві «повітряна тривога»: над аеропортом Внуково закрите небо через рух безпілотника.

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