В Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник, фото и видео

Взрыв раздался в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки.

В пятницу, 11 августа, в Москве раздался мощный взрыв. Вероятно, взорвался беспилотник. Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв раздался в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки.

На опубликованных в сети кадрах заметен дым.

После взрыва в российской столице аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Москве "воздушная тревога": над аэропортом Внуково закрыто небо из-за движения беспилотника.

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