В Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник, фото и видео

В пятницу, 11 августа, в Москве раздался мощный взрыв. Вероятно, взорвался беспилотник. Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв раздался в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки.
На опубликованных в сети кадрах заметен дым.
После взрыва в российской столице аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме.
Ранее мы писали, что в Москве "воздушная тревога": над аэропортом Внуково закрыто небо из-за движения беспилотника.
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