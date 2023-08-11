У Москві «повітряна тривога»: над аеропортом Внуково закрите небо через рух безпілотника

Безпілотник летить у бік Москви.

У п’ятницю, 11 серпня, в рф над аеропортом Внуково закрили небо та оголосили режим «Ковер». Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки та летить у бік Москви.

Також зазначається, що у Внуково масова затримка рейсів на виліт та приліт.

Частина літаків кружляє в небі, інша — збирається йти в запасні аеропорти в Домодєдово та Шереметьєво.

Раніше ми писали, що в ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Також відомо, що що безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф.

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