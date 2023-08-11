В Москве «воздушная тревога»: над аэропортом Внуково закрыто небо из-за движения беспилотника

Беспилотник летит в сторону Москвы.

В пятницу, 11 августа, в рф над аэропортом Внуково закрыли небо и объявили режим «Ковер». Об этом сообщают росСМИ.

По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

Также отмечается, что во Внуково массовая задержка рейсов на вылет и прилет.

Часть самолетов кружится в небе, другая собирается идти в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр «Москва-Сити» в столице рф.

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