Разработка Илона Маска будет спасать социальную инфраструктуру Украины во время чрезвычайных ситуаций

Tesla Powerwall будет усиливать социальную инфраструктуру Украины.

Источник фото: BuildingTECH

В Украине собираются защитить социальную инфраструктуру от возможных блэкаутов с помощью разработки Илона Маска – системы энергосбережения Tesla Powerwall. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Прошлой зимой украинцам пришлось быстро научиться жить в условиях регулярных отключений света. Поэтому в этом году важно подготовиться даже к потенциальным обесточиваниям. И если дома может хватить повербанков, фонарей или свечей, то для образовательных учреждений или объектов критической инфраструктуры нужны значительно более мощные альтернативы электроэнергии», – говорится в сообщении.

Министр отмечает, что таким решением является Tesla Powerwall – системы, которые работают по принципу повербанков, заряжаются от электроэнергии и держат заряд в течение 12-14 часов. Но в отличие от повербанка Powerwall поможет с резервным электропитанием больницы, школы или детского сада.

Украина в июле получила 508 Powerwall.

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