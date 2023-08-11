Розробка Ілона Маска рятуватиме соціальну інфраструктуру України під час надзвичайних ситуацій

Tesla Powerwall посилюватимуть соціальну інфраструктуру України.

Джерело фото: BuildingTECH

В Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска – системи енергозберігання Tesla Powerwall. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Минулої зими українцям довелося швидко навчитися жити в умовах регулярних відключень світла. Тому цього року важливо підготуватися навіть до потенційних знеструмлень. І якщо вдома може вистачити повербанків, ліхтарів чи свічок, то для освітніх закладів або об’єктів критичної інфраструктури потрібні значно потужніші альтернативи електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначає, що таким рішенням є Tesla Powerwall – системи, які працюють за принципом повербанків, заряджаються від електроенергії та тримають заряд протягом 12–14 годин. Але на відміну від повербанка Powerwall допоможе з резервним електроживленням лікарні, школи чи дитячого садка.

Україна в липні отримала 508 Powerwall.

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