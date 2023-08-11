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  1. В Україні

В Україні зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів

12:21, 11 серпня 2023
Скільки коштує тепер послуга в сервісному центрі МВС.
В Україні зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів
Джерело фото: колаж 24 каналу
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В Україні змінилася вартість державної реєстрації транспортних засобів. Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, вартість змінюється у зв’язку з подорожчанням бланкової продукції. Але у багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до їхнього вичерпання, а новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.

Так, у вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом. 

Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн. Подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася. Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Віртуальні документи, які відображаються у застосунку Дія та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Скільки коштує тепер послуга в сервісному центрі МВС?

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

  • для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 350 грн;

  • для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 122 грн;

  • для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 111 грн;

  • для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

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