Україна планує до кінця року завершити роботу над Стратегією протимінної діяльності, — Свириденко

До кінця 2023 року планують розробити Національну стратегію протимінної діяльності, а до кінця першого кварталу 2024 року – деталізовану Національну програму.

Україна планує до кінця 2023 року розробити Національну стратегію протимінної діяльності, а до кінця першого кварталу 2024 року – деталізовану Національну програму. Про це розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з головою департаменту стратегії, ефективності та впливу Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування Рорі Логаном.

Свириденко запросила долучитися до опрацювання цих надзвичайно важливих для України документів фахівців центру.

«Наразі ми працюємо над розробкою Стратегії протимінної діяльності, роботу плануємо завершити до кінця року. До кінця березня наступного року буде розроблена Національна програма. Женевський міжнародний центр є визнаним в світі авторитетом, зокрема, в сфері стратегічного планування гуманітарного розмінування територій. Експертна оцінка та фахова допомога у розробці Національної стратегії та Національної програми протимінної діяльності, над створенням яких нині ведеться робота, будуть вкрай цінними для нас», - зазначила міністр.

Так, наразі документи вже розробляються урядовою робочою групою. А вже восени буде організований воркшоп за участі стейкхолдерів – представників дотичних державних органів України, наших міжнародних партнерів, операторів протимінної діяльності тощо.

Також обговорювалось питання повернення імовірно забруднених земель до продуктивного використання.

На сьогодні потенційно забрудненими вважається понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Відтак, як свідчить практика, зокрема світова, реально забрудненими можуть бути значно менші площі.

Отже ключовим завданням є виокремити території, які можна повернути в експлуатацію якнайшвидше, і зосередити зусилля на їх обстеженні та, в разі необхідності, очищенні.

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