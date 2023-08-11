Чи потрібно учаснику бойових дій платити за протезування: роз’яснення

Українським військовим передбачено ряд пільг, зокрема, безоплатне протезування.

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Українським законодавством передбачено пільги для учасників бойових дій. В Україні протезування є безкоштовним. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України

Для військових сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза становить 2 мільйони гривень. Це покриває досить високі функціональні можливості будь-якого протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок.

Компанію для протезування можна обрати на власний розсуд. На сьогодні, на ринку їх представлено близько чотирьох десятків. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства, Держлікслужби, Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, а також в управліннях соцзахисту та у ЦНАПах.

Раніше ми писали, як оформити пільги на комуналку для учасників бойових дій.

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