Як оформити пільги на комуналку для учасників бойових дій: роз’яснення

Учасники бойових дій можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Для отримання пільги потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду та подати такі заяви:
- про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
- про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
Військовий повинен пред'явити паспорт та документ, що підтверджує право на пільги, ідентифікаційний код чи відмову від нього.
Куди можна подавати заяви про пільги УБД:
- до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні;
- надіслати поштою;
- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- через застосунок "Дія" (за наявності електронного підпису).
Учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.
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