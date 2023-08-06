Як оформити пільги на комуналку для учасників бойових дій: роз’яснення

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг.

Учасники бойових дій можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Для отримання пільги потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду та подати такі заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Військовий повинен пред'явити паспорт та документ, що підтверджує право на пільги, ідентифікаційний код чи відмову від нього.

Куди можна подавати заяви про пільги УБД:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні;

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок "Дія" (за наявності електронного підпису).

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.

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