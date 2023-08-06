Как оформить льготы на коммуналку для участников боевых действий: разъяснение

Участники боевых действий имеют право на скидку стоимости коммунальных услуг на 75%.

Участники боевых действий могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Для получения льготы следует обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.

Куда можно подавать заявления о льготах УБД:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение «Дія» (при наличии электронной подписи).

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

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