Как оформить льготы на коммуналку для участников боевых действий: разъяснение

Участники боевых действий могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Для получения льготы следует обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:
- о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.
Куда можно подавать заявления о льготах УБД:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;
- отправить по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через приложение «Дія» (при наличии электронной подписи).
Участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.
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