Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

Информация банковского учреждения является одним, но не единственным источником информации, которую должен анализировать и оценивать исполнитель при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для наложения или снятия ареста с денежных средств, находящихся на банковском счете, открытом на имя должника.

Соответствующее мнение высказал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в решении от 18 июля 2023 года по делу №754/385/16.

Обставини справи

У листопаді 2022 року особа звернулася до суду із скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва. Зазначала, що на примусовому виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження про стягнення з неї заборгованості. У рамках зазначеного провадження приватним виконавцем накладено арешт на рахунок, який відкритий для отримання пенсійних виплат на утримання дитини у зв`язку з втратою годувальника (батька дитини).

На карту АТ «ОТП Банк», яку заблоковано, проводиться зарахування пенсійних виплат на утримання неповнолітньої дитини у зв`язку з втратою годувальника, тобто грошових коштів, які мають спеціальне призначення. Зазначила, що пенсійні виплати є її єдиним доходом.

Враховуючи те, що в країні триває повномасштабна війна, вона перебуває у Швеції, як біженець.

Враховуючи викладене, просила суд зобов`язати приватного виконавця зняти арешт з карти. Суди її скаргу задовольнили.

26 квітня 2023 року приватний виконавець звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою. Він зазначає, що заявниця була обізнана про накладення арешту на її рахунок з 9 грудня 2021 року, водночас не скористалася правом на звернення зі скаргою до суду; боржниця в межах примусового виконання подавала заяви без належного документального підтвердження, що її рахунок має спеціальний режим використання, з урахуванням наведеного у виконавця на момент таких звернень відсутні правові підстави для знаття арешту; АТ «ОТП БАНК» в порушення норм статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не повідомило виконавця про цільове призначення рахунку та не повернуло постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Під час перегляду ухвали місцевого суду в апеляційному суді, приватний виконавець у підтвердження використання боржницею рахунку надавав відповідь, однак апеляційний суд відмовив у дослідженні цього доказу з підстав відсутності його на час розгляду справи у суді першої інстанції.

Позиція Верховного Суду

В контексті розглядуваної справи підставою звернення заявниці зі скаргою до суду на дії приватного виконавця є те, що на відкритий нею в установі банку рахунок, на який перераховуються пенсійні виплати на утримання дитини, приватним виконавцем накладений арешт, який останнім, за її зверненням не знятий.

З урахуванням того, що приватний виконавець не вчинив дії, передбачені законом, щодо зняття арешту із рахунку боржниці, на який надходять пенсійні виплати на утримання дитини, тобто не боржниці, суди дійшли обґрунтованого висновку про наявності підстав для зобов`язання приватного виконавця зняти арешт з карткового рахунку, оскільки кошти, які на нього зараховуються, мають спеціальне призначення.

Доводи касаційної скарги про те, що банківською установою не повідомлено приватного виконавця про цільове призначення коштів на рахунку боржниці, що унеможливило зняття арешту з рахунку, Верховний Суд оцінює критично, оскільки за приписами статті 59 Закону №1404-VIIІ інформація банківської установи є одним, але не єдиним джерелом інформації, яку повинен аналізувати та оцінювати виконавець при вирішенні питання про наявність чи відсутність підстав для накладення чи знаття арешту з грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку, відкритому на ім`я боржника.

Виконавець не повинен чекати повідомлення банківської установи, а за наявною у нього документально підтвердженою інформацією про цільове призначення грошових коштів, зобов`язаний вчиняти дії, передбачені законом, щодо зняття арешту із рахунку боржника.

Судами встановлено, що жінка повідомляла приватного виконавця про те, що її рахунок, відкритий в АТ «ОТП Банк», призначений для перерахування пенсійних виплат на утримання дитини, однак арешт, накладений виконавцем на рахунок боржниці, знятий не був.

Доводи касаційної скарги про те, що незважаючи на накладення арешту жінка має можливість користуватися рахунком не заслуговують на увагу, оскільки отримавши від боржниці інформацію про статус рахунку, приватний виконавець всупереч статтям 59, 73 Закону № 1404-VIIІ арешт з цього рахунку не зняв, а такий арешт порушує права заявниці на отримання пенсійних виплат на утримання неповнолітньої дитини.

Доводи касаційної скарги про те, що жінка в межах примусового виконання подавала заяви без належного документального підтвердження, що її рахунок має спеціальний режим використання, а також про те, що апеляційним судом не досліджувався доказ, який підтверджує використання боржницею рахунку попри накладений арешт, Верховний Суд оцінює критично, оскільки встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій. Якщо порушень порядку надання та отримання доказів у суді першої інстанції апеляційним судом не встановлено, а оцінка доказів зроблена як судом першої, так і судом апеляційної інстанцій, то суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року в справі №373/2054/16-ц ).

Підсумовуючи, Верховний Суд у цій справі дійшов переконання, що правильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та додержання норм процесуального права при ухваленні оскаржуваних судових рішень є очевидним, а наведені у касаційній скарзі доводи не спростовують правильність висновків суду та не дають підстав вважати, що судами неправильно застосовані норми матеріального права та порушені норми процесуального права, тому касаційна скарга приватного виконавця підлягає залишенню без задоволення.

Автор: Наталья Мамченко

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