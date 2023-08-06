Киев был на грани эвакуации зимой, — СМИ

Власти столицы хотели объявлять эвакуацию, но одна битва определила судьбу Киева.

Фото: hromadske

В декабре 2022 года, когда россия массово обстреливала объекты энергосистемы, власти Киева были на грани приказа о полной эвакуации жителей столицы. Об этом газете The Times рассказал один из полковников ВСУ, пожелавший остаться анонимным.

«Многие это знают, но Киев был на грани эвакуации. Было одно сражение, которое, на мой взгляд, определило судьбу Киева и российской кампании уничтожения нашей энергетики, когда по Киеву было выпущено 49 крылатых ракет», — сказал он.

По его словам, 16 декабря Украина выпустила десятки ракет своих советских С-300, американских Nasams и немецких систем Iris-T в попытках спасти столицу от полного обесточивания в период морозов.

«Если бы мы допустили этот удар, Киев пришлось бы эвакуировать. А эвакуировать два с половиной миллиона людей очень тяжело», — подчеркнул полковник.

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