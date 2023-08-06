Київ був на межі евакуації взимку, — ЗМІ

Влада столиці хотіла оголошувати евакуацію, але одна битва визначила долю Києва.

Фото: hromadske

У грудні 2022 року, коли росія масово обстрілювала об’єкти енергосистеми, влада Києва була на межі наказу про повну евакуацію мешканців столиці. Про це газеті The Times розповів один із полковників ЗСУ, який побажав залишитися анонімним.

«Багато хто це знає, але Київ був на межі евакуації. Була одна битва, яка, на мій погляд, визначила долю Києва та російської кампанії знищення нашої енергетики, коли по Києву було випущено 49 крилатих ракет», — сказав він.

За його словами, 16 грудня Україна випустила десятки ракет зі своїх радянських С-300, американських Nasams та німецьких систем Iris-T у спробах врятувати столицю від повного знеструмлення у період морозів.

«Якби ми допустили цей удар, Київ би довелося евакуювати. А евакуювати два з половиною мільйони людей дуже важко», — наголосив полковник.

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