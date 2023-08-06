На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик — МВС

Тіло дитини без ознак життя знайшли самі батьки.

У неділю, 6 серпня, в Одеській області в селі Фонтанка-2 на Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Тіло дитини без ознак життя знайшли самі батьки.

«Одещина: внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина

Подія сталася сьогодні у селі Фонтанка-2 Одеського району. 10-річного хлопчика з-під завалу ґрунту дістали рідні. На жаль, дитина загинула.

На місці працюють рятувальники та поліція», — йдеться у повідомленні.

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