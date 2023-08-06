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Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду у справі про відшкодування МТСБУ шкоди замість ліквідованого страховика

МТСБУ лише гарантує отримання відшкодування потерпілим та не може відповідати за прострочення виконання зобов`язань з виплати страховиком страхового відшкодування за договорами страхування, - ВП ВС.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

  1. В Україні

На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик — МВС

12:19, 6 серпня 2023
Тіло дитини без ознак життя знайшли самі батьки.
На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик — МВС
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У неділю, 6 серпня, в Одеській області в селі Фонтанка-2 на Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Тіло дитини без ознак життя знайшли самі батьки.

«Одещина: внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинула дитина

Подія сталася сьогодні у селі Фонтанка-2 Одеського району. 10-річного хлопчика з-під завалу ґрунту дістали рідні. На жаль, дитина загинула.

На місці працюють рятувальники та поліція», — йдеться у повідомленні.

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