В Одесской области из-за оползня на побережье моря погиб 10-летний мальчик — МВД

Тело ребенка без признаков жизни обнаружили сами родители.

В воскресенье, 6 августа, в Одесской области в селе Фонтанка-2 в Одесской области из-за оползня на побережье моря погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Тело ребенка без признаков жизни обнаружили сами родители.

«Одесская область: в результате оползня на побережье моря погиб ребенок

Событие произошло сегодня в селе Фонтанка-2 Одесского района. 10-летнего мальчика из-под завала почвы достали родные. К сожалению, ребенок погиб.

На месте работают спасатели и полиция», - говорится в сообщении.

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