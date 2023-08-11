Нужно ли участнику боевых действий платить за протезирование: разъяснение

Украинским законодательством предусмотрены льготы для участников боевых действий. В Украине протезирование является бесплатным. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины
Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза составляет 2 миллиона гривен. Это покрывает достаточно высокие функциональные возможности любого протеза как верхних, так и нижних конечностей.
Компанию для протезирования можно выбрать по своему усмотрению. На сегодня, на рынке их представлено около четырех десятков. Их перечень можно найти на сайте Министерства, Гослекслужбы, Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, а также в управлениях соцзащиты и в ЦПАУ.
Ранее мы писали, как оформить льготы на коммуналку для участников боевых действий.
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