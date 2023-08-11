Нужно ли участнику боевых действий платить за протезирование: разъяснение

Украинским военным предусмотрен ряд льгот, в частности, бесплатное протезирование.

Источник фото: ArmyInform

Украинским законодательством предусмотрены льготы для участников боевых действий. В Украине протезирование является бесплатным. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины

Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза составляет 2 миллиона гривен. Это покрывает достаточно высокие функциональные возможности любого протеза как верхних, так и нижних конечностей.

Компанию для протезирования можно выбрать по своему усмотрению. На сегодня, на рынке их представлено около четырех десятков. Их перечень можно найти на сайте Министерства, Гослекслужбы, Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, а также в управлениях соцзащиты и в ЦПАУ.

Ранее мы писали, как оформить льготы на коммуналку для участников боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.