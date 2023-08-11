Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада приняла закон о цифровом контенте и цифровых услугах: какая ответственность за нарушение прав потребителей

В Украине усовершенствуют механизм применения административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования за нарушение требований нового закона о цифровом контенте и цифровых услугах.

Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

  1. В Украине

Нужно ли участнику боевых действий платить за протезирование: разъяснение

11:05, 11 августа 2023
Украинским военным предусмотрен ряд льгот, в частности, бесплатное протезирование.
Нужно ли участнику боевых действий платить за протезирование: разъяснение
Источник фото: ArmyInform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинским законодательством предусмотрены льготы для участников боевых действий. В Украине протезирование является бесплатным. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины

Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза составляет 2 миллиона гривен. Это покрывает достаточно высокие функциональные возможности любого протеза как верхних, так и нижних конечностей.

Компанию для протезирования можно выбрать по своему усмотрению. На сегодня, на рынке их представлено около четырех десятков. Их перечень можно найти на сайте Министерства, Гослекслужбы, Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, а также в управлениях соцзащиты и в ЦПАУ.

Ранее мы писали, как оформить льготы на коммуналку для участников боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду