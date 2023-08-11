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Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон

Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал принятые парламентом законы: украинцы смогут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в разных проектах метавселенной.

Порядок, условия и размеры доплат военным, полиции и спасателям должны согласовать Минфин и Минэкономики, – постановление Кабмина

До изменений было предусмотрено, что руководители соответствующих министерств и государственных органов самостоятельно определяют порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения и единовременного пособия.

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  1. В мире

Байден попросил у Конгресса более 21 млрд долларов на поддержку Украины

09:31, 11 августа 2023
В запросе администрации Байдена говорится о более 13 млрд долларов на оборонную и 8 млрд долларов на гуманитарную помощь.
Байден попросил у Конгресса более 21 млрд долларов на поддержку Украины
Источник фото: Twitter / Джо Байден
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Администрация Президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов на оборонную помощь и еще 8 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку до конца года, – сообщает Associated Press.

Пакет включает 12 миллиардов долларов на пополнение федеральных фондов США на случай стихийных бедствий внутри страны после смертоносного климатического сезона жары и штормов, а также средства на усиление правопорядка на южной границе с Мексикой. В общем, пакет на 40 миллиардов долларов.

И хотя последний запрос на дополнительные расходы от Белого дома на финансирование Украины был легко одобрен в 2022 году, несмотря на предостережения со стороны республиканцев, на этот раз наблюдается другая динамика.

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