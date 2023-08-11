Байден попросил у Конгресса более 21 млрд долларов на поддержку Украины

В запросе администрации Байдена говорится о более 13 млрд долларов на оборонную и 8 млрд долларов на гуманитарную помощь.

Источник фото: Twitter / Джо Байден

Администрация Президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов на оборонную помощь и еще 8 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку до конца года, – сообщает Associated Press.

Пакет включает 12 миллиардов долларов на пополнение федеральных фондов США на случай стихийных бедствий внутри страны после смертоносного климатического сезона жары и штормов, а также средства на усиление правопорядка на южной границе с Мексикой. В общем, пакет на 40 миллиардов долларов.

И хотя последний запрос на дополнительные расходы от Белого дома на финансирование Украины был легко одобрен в 2022 году, несмотря на предостережения со стороны республиканцев, на этот раз наблюдается другая динамика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.