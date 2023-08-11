Не платите вовремя алименты на ребенка, – готовьтесь заплатить больше

За задолженность по алиментам предусмотрены штрафы.

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За неуплату алиментов должникам грозит наложение финансовых санкций, которые заключаются в виде штрафов. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

При задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 1️ год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% от суммы задолженности.

Если же задолженность составляет 2️ года – налагается штраф в размере 30 % от такой суммы.

Для задолженностей в 3️ года и более применяется штраф в размере 50% от суммы неуплаченных платежей.

Средства взимаются исполнителем с должника после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме и перечисляются в пользу ребенка. Такие финансовые начисления являются своеобразной компенсацией за вынужденное ожидание.

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