Турцию снова всколыхнуло землетрясение, есть пострадавшие

На востоке Турции зафиксировали землетрясение в 5,3 балла.

Источник фото: Anadolu

На востоке Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла, эпицентром которого стал район Ешилюрт Малатьи. Более 20 человек пострадали в результате толчков, – сообщает Anadolu.

Землетрясение произошло 10 августа в 20:48 на глубине 7 километров.

Толчки ощущались в Малатье, а также в Кахраманмараше, Адиямане, Шанлиурфе и Газиантепе. Многие граждане сразу вышли на улицы.

В правительстве сообщили, что легкие травмы получили 23 человека, часть из них - из-за того, что выпрыгнули с балконов, опасаясь оказаться под завалами.

По первым сообщениям, серьезным разрушениям подверглись несколько зданий.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/eFRiQhAGD7 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

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