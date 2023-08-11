Туреччину знову сколихнув землетрус, є постраждалі

На сході Туреччини зафіксували землетрус в 5,3 бала.

Джерело фото: Anadolu

На сході Туреччини був зафіксований землетрус магнітудою 5,3 бала, епіцентром якого став район Єшілюрт Малатьї. Понад 20 людей постраждали внаслідок поштовхів, – повідомляє Anadolu.

Землетрус стався 10 серпня о 20:48 на глибині 7 кілометрів.

Поштовхи відчувалися в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіямані, Шанлиурфі та Газіантепі. Багато громадян одразу вийшли на вулиці.

В уряді повідомили, що легкі травми отримали 23 осіб, частина з них – через те, що вистрибнули з балконів, побоюючись опинитись під завалами.

За першими повідомленнями, серйозних руйнувань зазнали кілька будівель.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/eFRiQhAGD7 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

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