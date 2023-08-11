Суд зобов’язав Чоловічий монастир УПЦ повернути заповіднику майно Нижньої лаври

Господарський суд міста Києва зобовʼязав Чоловічий монастир УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про усунення перешкод у користуванні майном. Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, розглянувши справу по суті, судом було ухвалено рішення, яким Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (Чоловічий монастир) зобовʼязано усунути перешкоди у користуванні нерухомим майном, що було передане за договором від 19.07.2013, шляхом звільнення перелічених обʼєктів нерухомості (виселення).

Таким чином, судовим рішенням підтверджено право Держави вільно володіти, користуватися та розпоряджатися культовими спорудами і нерухомим майном, що належить їй на праві власності.

Нагадаємо, раніше УПЦ МП заборонили перешкоджати роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

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