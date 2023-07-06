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УПЦ МП заборонили перешкоджати роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври

17:11, 6 липня 2023
Судом враховані надані докази перешкоджання доступу до приміщень, що належить до державної власності.
УПЦ МП заборонили перешкоджати роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври
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Північний апеляційний господарський суд залишив в силі ухвалу суду першої інстанції про забезпечення позову, якою заборонив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви вчиняти дії, що перешкоджають роботі комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», утвореної наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 29 березня 2023 року, до набрання законної сили рішенням суду. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом враховані надані докази перешкоджання доступу до приміщень, що належить до державної власності.

Метою застосування заходів забезпечення є упередження протиправних дій щодо блокування роботи Комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та недопущення подальшого пошкодження та руйнування об`єктів культурної спадщини.

Наразі, вказана справа знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва.

З повним текстом постанови Північного апеляційного господарського суду можна буде ознайомитись після опублікування в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи – 910/5094/23.

Нагадаємо, що 6 липня під Києво-Печерською Лаврою розпочалися сутички між правоохоронцями та парафіянами УПЦ МП. Вранці до Лаври прийшла поліція та представники Міністерства культури. Вони отримали доступ до кількох корпусів заповідника, зокрема до 69 і 70.

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