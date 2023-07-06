Біля Києво-Печерської лаври почались сутички між вірянами УПЦ МП та поліцією, відео

У четвер, 6 липня, під Києво-Печерською Лаврою розпочалися сутички між правоохоронцями та парафіянами УПЦ МП.
Вранці до Лаври прийшла поліція та представники Міністерства культури. Вони отримали доступ до кількох корпусів заповідника, зокрема до 69 і 70.
Біля входу до Лаври зібралися віряни, парафіяни УПЦ Московського патріархату, які намагаються перешкоджати роботі комісії та поліції.
У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як поліцейські намагаються їх відтіснити.
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