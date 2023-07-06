Возле Киево-Печерской лавры начались стычки между верующими УПЦ МП и полицией, видео

В четверг, 6 июля, под Киево-Печерской Лаврой начались столкновения между правоохранителями и прихожанами УПЦ МП.
Утром в Лавру пришла полиция и представители Министерства культуры. Они получили доступ к нескольким корпусам заповедника, в частности, к 69 и 70.
У входа в Лавру собрались верующие, прихожане УПЦ Московского патриархата, которые пытаются препятствовать работе комиссии и полиции.
В сети опубликовали видео, на котором видно, как полицейские пытаются их оттеснить.
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