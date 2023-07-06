Возле Киево-Печерской лавры начались стычки между верующими УПЦ МП и полицией, видео

В Киево-Печерской Лавре опломбируют здания, а верующие УПЦ МП пытаются этому помешать.

Фото: скриншот

В четверг, 6 июля, под Киево-Печерской Лаврой начались столкновения между правоохранителями и прихожанами УПЦ МП.

Утром в Лавру пришла полиция и представители Министерства культуры. Они получили доступ к нескольким корпусам заповедника, в частности, к 69 и 70.

У входа в Лавру собрались верующие, прихожане УПЦ Московского патриархата, которые пытаются препятствовать работе комиссии и полиции.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как полицейские пытаются их оттеснить.

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