Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

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Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна буде асоціюватися з чесним судом так само, як зараз асоціюється зі сміливістю. 30 червня він увів в дію рішення РНБО, яке передбачає зокрема можливість перевірки суддів на детекторі брехні. Крім того, Президент неодноразово наголошував на неприпустимості здійснення тиску на бізнес, у тому числі, за допомогою судових і правоохоронних органів.

Разом з тим, деякі судді, на жаль, своєю поведінкою лише підтверджують необхідність введення моніторингу та перевірок судової гілки влади. Одна з таких практик – грубе порушення вимог Інструкції з діловодства.

Так, як стало відомо зі слів адвокатів у одній із справ, слідчими суддями Соснівського районного суду м. Черкаси грубо порушуються вимоги Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

Зокрема слідча суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Олена Борєйко, нехтуючи вимогами Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, видає сторонам кримінального провадження ухвали, без дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, а саме, без відмітки «Згідно з оригіналом», без відмітки «Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду» або «Виготовлено з ЄДРСР», без відмітки «Копія», а також без найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії, ухвали не прошиті та не пронумеровані.

На вказане звернув увагу й Черкаський апеляційний суд під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді.

При цьому відповідно до п.п. 7, 8, 9 розділу ХІ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814, копії документів, долучених до судової справи, можуть видаватися за письмовою заявою відповідальними працівниками суду, відповідно до резолюції судді в провадженні якого знаходиться справа, або голови суду, у разі зберігання справи в архіві. Копія такого документа засвідчується як така, що відповідає матеріалам справи, та скріплюється печаткою суду.

Копія документа, долученого до судової справи, виготовляється шляхом виготовлення фотокопії (сканованої копії, ксерокопії) з документа. Копія судового рішення (документу) засвідчується відміткою "Згідно з оригіналом". Крім того, на копії судового рішення (документу) може зазначатися інформація про те, що оригінал судового рішення (документу) знаходиться в матеріалах справи (кримінального провадження). У разі засвідчення з оригіналу електронного документу, збереженого в АСДС, проставляється відмітка "Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду". У разі засвідчення з оригіналу електронного документу, який міститься в ЄДРСР, проставляється відмітка "Виготовлено з ЄДРСР". На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка "Копія". На копії документа зазначається найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа "Підпис". Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду.

Наразі стосовно судді Олени Борєйко адвокати суб’єктів господарювання готують дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя.

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