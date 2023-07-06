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НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям, топ-посадовцям до остаточної відмови від бізнесу чи виходу зі складу наглядових рад.

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НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади

17:05, 6 липня 2023
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям, топ-посадовцям до остаточної відмови від бізнесу чи виходу зі складу наглядових рад.
НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9457 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів, яким серед іншого пропонується заборонити здійснення повноважень народними депутатами, суддями, чиновниками, топ-посадовцями до припинення підприємницької діяльності чи виходу зі складу наглядових рад підприємств.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство передбачає, що депутати, судді, чиновники, топ-посадовці мають перед призначенням «вчинити дії спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

Водночас наголошується, що фактичного припинення повноважень осіб, які йдуть працювати на держслужбу чи в депутати чи судді чи в міністри не відбувається. У зв’язку з цим запропоновані законодавчі зміни, які стимулюватимуть відхід депутатів міністрів чи суддів від бізнесу.

Законопроєктом пропонується доповнити закон «Про запобігання корупції» новими абзацами та встановити, що  у період до припинення повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, з дня призначення (обрання) на посаду особі, зазначеній у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону(депутату, топ-посадовцю, держслужбовцю, судді), забороняється брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами та отримувати у зв’язку з цим будь-які доходи (винагороду тощо).

Згідно з проєктом депутати чиновники судді, топ-посадовці, які до введення воєнного стану були зобов’язані подавати електронну декларацію не мають право ухвалювати рішення на посаді, на яку їх було обрано чи призначено до припинення підприємницької діяльності чи повноважень у складі наглядової ради підприємства.

При цьому законопроєкт передбачає, що рішення ухвалені топ-посадовцями чи іншими суб’єктами декларування які лише на папері відійшли від бізнесу можуть бути скасовані у судовому порядку.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти.

Автор: Ярослав Конощук

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