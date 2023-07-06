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НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

12:00, 6 липня 2023
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.
НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9457 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів авторства Нацагенції з питань запобігання корупції, яким, зокрема пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовцям та держслужбовцям, суддям вказувати в електронній декларації іноземне громадянство, а також декларувати операції купівлі-продажу іноземної валюти за умови, якщо прибуток від них перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 46 закону  "Про запобігання корупції" та встановити, що у декларації зазначається громадянство (підданство) іноземних держав суб’єкта декларування, документи, які надають право суб’єкту декларування(депутатам, топ-посадовцям, держслужбовцям, суддям та ін) на постійне проживання на території іноземних держав.

Як зазначається у пояснювальній записці, підтримка зазначеної норми сприятиме запобіганню використання топ-посадовцями, держслужбовцями, суддями та іншими суб’єктами декларування наявності/набуття громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також є запобіжником виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства.

Крім цього пропонується зобов’язати  депутатів, топ-посадовців, держслужбовців та суддів декларувати обмін валют за умови, якщо дохід від таких операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів. На думку представників НАЗК, здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти «може стати зручною лазівкою для легалізації особами своїх незаконно набутих активів». Дуже цікаво яким чином агенція буде рахувати дохід конкретного посадовця від обміну валют, якщо він буде здійснювати його через обмінні пункти чи через інших осіб.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується рятувальників, саперів та електриків звільнити від обов’язку подання декларацій.

Автор: Ярослав Конощук 

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