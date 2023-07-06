НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9457 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов авторства Нацагентства по предотвращению коррупции, которым, в частности, предлагается обязать депутатов, топ-чиновникам и госслужащим, судьям в электронной декларации иностранное гражданство, а также декларировать сделки купли-продажи иностранной валюты при условии, если прибыль от них превышает 50 прожиточных минимумов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 закона "О предотвращении коррупции" и установить, что в декларации указывается гражданство (подданство) иностранных государств субъекта декларирования, документы, предоставляющие право субъекту декларирования (депутатам, топ-чиновникам, госслужащим, судьям) и др.) на постоянное проживание на территории иностранных государств.

Как отмечается в пояснительной записке, поддержка указанной нормы будет способствовать предотвращению использования топ-чиновниками, госслужащими, судьями и другими субъектами декларирования наличия/приобретения гражданства (подданства) иностранного государства в ущерб национальной безопасности, а также является предотвращением возникновения у таких лиц конфликта интересов вследствие двойного (множественного) гражданства.

Кроме этого, предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, госслужащих и судей декларировать обмен валют при условии, если доход от таких операций превышает 50 прожиточных минимумов. По мнению представителей НАПК, осуществление сделок купли-продажи иностранной валюты «может стать удобной лазейкой для легализации лицами своих незаконно приобретенных активов». Очень интересно, каким образом агентство будет считать доход конкретного чиновника от обмена валют, если он будет осуществлять его через обменные пункты или через других лиц.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается спасателей, саперов и электриков освободить от обязанности подачи деклараций.

Автор: Ярослав Конощук

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