Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей

Судья подозревается в поддержке агрессии РФ против Украины.

Обвиняемый подорвал взрывное устройство в Шевченковском райсуде Киева, есть заложники

В Шевченковском райсуде столицы настоящие боевые действия.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

  1. В Украине

Минздрав уволил ректора Львовского медуниверситета Бориса Зименковского

20:42, 5 июля 2023
Новым исполняющим обязанности ректора стал экс-директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.
Минздрав уволил ректора Львовского медуниверситета Бориса Зименковского
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Міністерство охорони здоров'я звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора Львівського національному медичного університету імені Данила Галицього і призначило на цю посаду колишнього директора департаменту охорони здоров’я ЛОВА 40-річного Ореста Чемериса. Лише за день до цього Орест Чемерис став проректором медуніверситету з науково-педагогічної (лікувальної) роботи.

«Студенти, майбутні лікарі, які попри повномасштабну війну продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів», – повідомило МОЗ України.

У повідомленні вказано, що міністерство звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора ЛНМУ напередодні, тобто у вівторок, 4 липня. Виконувачем обовʼязків ректора став доцент, доктор медичних наук за спеціальністю «Хірургія», проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис

Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Ще один пріоритет, сказано у повідомленні МОЗ, – забезпечення координації дій у напрямі реалізації будівництва нового реабілітаційного центру з реконструктивної хірургії. Проект реалізується у рамках угоди між урядом України та урядом Австрії про економічне співробітництво на базі Першого медичного об’єднання Львова.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду