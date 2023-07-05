Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Вищий антикорупційний суд фактично визнав незаконним вручення підозр фігурантам у справі за звинуваченням екс-голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Про це в інтерв’ю виданню Апостроф заявив адвокат одного з фігурантів справи Богдан Устименко. За його словами, одним із нещодавніх рішень ВАКС визнав неправомірним подовження строків досудового розслідування за ключовими епізодами, через що і подальше вручення підозр фігурантам справи є незаконним.

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з Сенниченком у березні 2023 року. Колишньому чиновнику закидають нібито заволодіння понад 500 млн грн. коштів Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

За словами Устименка, нині справу слухають в закритому режимі саме через небажання слідчих органів визнавати неправомірність своїх дій. «Ця справа, м’яко кажучи, не першої свіжості. Майже одразу після нібито зафіксованих «злочинних дій» слідчі і прокуратура уже відкривали кримінальне провадження – і тоді прийшли до висновку про відсутність складу злочину. Справу закрили і поклали на полицю. У 2022 році, уже поза усілякими розумними строками, її знову реанімували шляхом скасування постанови про закриття справи», - каже адвокат.

За його словами, Вищий антикорсуд у своєму рішенні від 22 червня фактично підтвердив, що це «перебір» з боку сторони обвинувачення, не продовживши строки досудового розслідування за декількома ключовими епізодами. «Це по суті означає, що і підозри в рамках відновленої справи були вручені незаконно. І ми вважаємо це великою процесуальною перемогою. Втім, попри те, що ця ухвала остаточна і не підлягає оскарженню за будь-яких обставин, прокурори, які мають наглядати за законністю під час розслідування, подали апеляційну скаргу не неї. Не знаю, на що вони розраховують. Як закон, так і судова практика з цього питання є однозначними. Сподіваємось, що і в даному випадку вимогу закону судом будуть дотримані», - додав він.

Устименко також нагадав, що ініціатором, який подав заяву проти Сенниченка, став підсанкційний народний депутат Олександр Дубінський, який має пряме відношення до олігарха Ігоря Коломойського. За даними ЗМІ, це могло бути пов’язано з недопущенням пов’язаної з Коломойським компанії “Укрнафтобуріння” до співпраці з ОПЗ в 2020 році через неконкурентні дії (завищені ціни, які пропонувала компанія, не давали можливості беззбиткової роботи). Сьогодні компанія перебуває під арештом та передана на баланс АРМА через те, що користувалася протиправним спецдозволом на видобування нафти, газу та конденсату.

Свідчення у справі давав топ-менеджер структур Дмитра Фірташа Сергій Байрак, який раніше керував ОГХК в інтересах олігарха, коли той намагався монополізувати хімічну і титанову галузі. Саме стосовно цих підприємств олігарх мав найбільше суперечок з державою в особі Фонду державного майна та його тодішнім очільником Сенниченком (очолював ФДМУ 2019-2022 рр).

«ФДМУ вів одразу декілька судових справ проти олігарха, одночасно позбавляючи впливу на державних підприємствах пов’язаних з ним осіб. У результаті Фірташ втратив контроль над ЗТМК та ОГХК, а також важелі впливу на ОПЗ, писали ЗМІ. Тобто, грубо кажучи, в даному випадку НАБУ з подачі оточення олігарха розслідує діяльність екс-глави ФДМ щодо деолігархізації», - сказав Устименко.

Він також додав, що у прокурорів, які ведуть справу, є конфлікт інтересів. Адже головним прокурором виступає та сама людина, яка виступала прокурором в справах по викриттю хабародавців Сенниченком. При цьому у екс-голови ФДМ був і залишається статус викривача. «Він узгоджував з прокурором і слідчими певні дії щодо документування і викриття хабарників. Чи після того, як справу завели на самого Сенниченка, факти пропозицій йому хабарів мають автоматично анулюватися? І чи не повинен прокурор взяти самовідвід або в одному, або в іншому випадку?», - запитує адвокат.

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