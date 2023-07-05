Киевский горсовет и адвокаты Романа Ратушного выиграли апелляцию по земле в «Протасовом Яру»

Это значит, что жители столицы получат беспрепятственный доступ к территории ландшафтного заказника.

Фото: Вечірній Київ

5 июля Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Киевского городского совета и Общественной организации «Защитим Протасов Яр» по установлению сервитута на земельный участок, входящий в состав ландшафтного заказника «Протасов Яр», и о частичной отмене решения о создании заказника. Об этом сообщает vechirniy.kyiv.ua.

«Фактически суд отменил решение первой инстанции и установил просящий сервитут. Но дальше у нас еще есть Верховный Суд, и результаты рассмотрения там могут быть другие. Мы надеемся, что победа будет за нами! — прокомментировал изданию Антон Дикань, представитель ОО «Защитим Протасов Яр».

Он также подчеркнул, что очередная победа в суде сегодня состоялась в день рождения защитника и активиста Романа Ратушного, сражавшегося за эти территории с застройщиком.

«Мы фактически выполнили завещание Романа после его гибели для того, чтобы люди могли использовать Протасов Яр в качестве парка и места для отдыха», — добавил мужчина.

Напомним, 14 июля 2022 года Киевский городской совет принял решение «Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения «Протасов Яр». Решением создается заказник на обоих склонах Протасового оврага.

Киевский городской совет обратился в хозяйственный суд г. Киева для установления сервитута на земельные участки ООО «Протасов Яр». Что такое сервитут? Это право беспрепятственного доступа посетителей к территории ландшафтного заказника «Протасов Яр».

Суд первой инстанции отказал Киевскому городскому совету в установлении сервитута. При этом по встречному иску ООО «Протасов Яр» суд признал недействительным решение Киевского городского совета об образовании ландшафтного заказника в части включения территорий трех земельных участков ООО «Протасов Яр» в пределы заказника.

Напомним, что Роман Ратушный погиб в июне прошлого года.

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