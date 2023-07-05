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Київська міськрада та адвокати Романа Ратушного виграли апеляцію щодо землі у «Протасовому Яру»

20:20, 5 липня 2023
Це означає, що мешканці столиці матимуть безперешкодний доступ до території ландшафтного заказника.
Київська міськрада та адвокати Романа Ратушного виграли апеляцію щодо землі у «Протасовому Яру»
Фото: Вечірній Київ
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5 липня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Київської міської ради та Громадської організації «Захистимо Протасів Яр» щодо встановлення сервітуту на земельну ділянку, що входить до складу ландшафтного заказника «Протасів Яр», та про часткове скасування рішення про створення заказника. Про це повідомляє vechirniy.kyiv.ua.

«Фактично суд скасував рішення першої інстанції та встановив сервітут, який ми просили. Але далі у нас ще є Верховний Суд і результати розгляду там можуть бути інші. Ми сподіваємось, що перемога буде за нами!» — прокоментував виданню Антон Дикань, представник ГО «Захистимо Протасів Яр».

Він також наголосив, що чергова перемога у суді сьогодні відбулась у день народження захисника та активіста Романа Ратушного, який боровся за ці території із забудовником.

«Ми фактично виконали заповіт Романа після його загибелі задля того, щоби люди могли використовувати Протасів Яр як парк та місце для відпочинку», — додав чоловік.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Київська міська рада прийняла рішення «Про оголошення природної території ландшафтним заказником місцевого значення «Протасів Яр». Рішенням створюється заказник на обох схилах Протасового яру.

Київська міська рада звернулася до господарського суду м. Києва для встановлення сервітуту на земельні ділянки ТОВ «Протасів Яр». Що таке сервітут? Це право безперешкодного доступу відвідувачів до території ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Суд першої інстанції відмовив Київській міській раді у встановленні сервітуту. При цьому, за зустрічним позовом ТОВ «Протасів Яр» суд визнав недійсним рішення Київської міської ради про утворення ландшафтного заказника в частині включення територій трьох земельних ділянок ТОВ «Протасів Яр» до меж заказника.

Нагадаємо, що Роман Ратушний загинув у червні минулого року. 

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