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МОЗ звільнило ректора Львівського медуніверситету Бориса Зіменковського

20:42, 5 липня 2023
Новим виконувачем обов’язків ректора став екс-директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.
МОЗ звільнило ректора Львівського медуніверситету Бориса Зіменковського
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Міністерство охорони здоров'я звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора Львівського національному медичного університету імені Данила Галицього і призначило на цю посаду колишнього директора департаменту охорони здоров’я ЛОВА 40-річного Ореста Чемериса. Лише за день до цього Орест Чемерис став проректором медуніверситету з науково-педагогічної (лікувальної) роботи.

«Студенти, майбутні лікарі, які попри повномасштабну війну продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів», – повідомило МОЗ України.

У повідомленні вказано, що міністерство звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора ЛНМУ напередодні, тобто у вівторок, 4 липня. Виконувачем обовʼязків ректора став доцент, доктор медичних наук за спеціальністю «Хірургія», проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис

Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Ще один пріоритет, сказано у повідомленні МОЗ, – забезпечення координації дій у напрямі реалізації будівництва нового реабілітаційного центру з реконструктивної хірургії. Проект реалізується у рамках угоди між урядом України та урядом Австрії про економічне співробітництво на базі Першого медичного об’єднання Львова.

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