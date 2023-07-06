НАЗЯВО припинило перевірку на плагіат дисертації міністра освіти Оксена Лісового

Ухвалено рішення про зупинення розгляду звернення та скарги про порушення академічної доброчесності в дисертаціії Оксена Лісового.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) ухвалив рішення про зупинення розгляду звернення та скарги про порушення академічної доброчесності в дисертаціії міністра освіти та науки України Оксена Лісового. Це означаєприпинення перевірки дисертації міністра на плагіат. Про це повідомляють Українські Новини.

"[...] Комітетом з питань етики ухвалено рішення від 26 червня 2023 року №25 (38) про зупинення розгляду звернення та скарги про порушення академічної доброчесності в дисертаціії Оксена Лісового", - вказано у відповіді на інформаційний запит.

Раніше ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук.

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