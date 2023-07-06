НАОКВО прекратило проверку на плагиат диссертации министра образования Оксена Лисового

Принято решение о приостановлении рассмотрения обращения и жалобы о нарушении академической добропорядочности в диссертации Оксена Лисового.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) принял решение о приостановлении рассмотрения обращения и жалобы о нарушении академической добропорядочности в диссертации министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Это означает прекращение проверки диссертации министра на плагиат. Об этом сообщают Українські Новини.

"[...] Комитетом по вопросам этики принято решение от 26 июня 2023 г. №25 (38) о приостановлении рассмотрения обращения и жалобы о нарушении академической добропорядочности в диссертации Оксена Лисового", - указано в ответе на информационный запрос.

Ранее сообщалось, что министр образования Оксен Лисовый отказался от степени кандидата наук.

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