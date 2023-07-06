Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

В Высшем совете правосудия сообщили, кто будет определять направления деятельности ВСП на следующие четыре года

Совет правосудия создал группу для формирования стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.

Зеленский подписал закон о внесудебном урегулировании споров между предпринимателями и потребителями

Закон предусматривает возможность внесудебного урегулирования споров между предпринимателями и потребителями по товару не дороже 50 тысяч гривен и гарантийного ремонта и устанавливает минимальный гарантийный срок на товары.

НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

КСУ опубликовал Решение о неконституционности штрафа в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд опубликовал текст Решения, которым признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

  1. Публикации
  2. / В Украине

НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

17:05, 6 июля 2023
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.
НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9457 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов, которым среди прочего предлагается запретить осуществление полномочий народными депутатами, судьями, чиновниками, топ-чиновниками до прекращения предпринимательской деятельности или выхода состава наблюдательных советов предприятий.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство предусматривает, что депутаты, судьи, чиновники, топ-чиновники должны перед назначением «совершить действия, направленные на прекращение предпринимательской деятельности и прекращение ее полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации , что имеет целью получение прибыли».

В то же время отмечается, что фактического прекращения полномочий лиц, которые идут работать на госслужбу, либо в депутаты, либо в судьи, либо в министры не происходит. В этой связи предложены законодательные изменения, которые будут стимулировать уход депутатов министров или судей от бизнеса.

Законопроектом предлагается дополнить закон «О предотвращении коррупции» новыми абзацами и установить, что в период до прекращения полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, со дня назначения (избрания) на должность лицу, указанному в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Закона (депутату, топ-чиновнику, госслужащему, судье), запрещается участвовать в деятельности и принятии решений соответствующими органами и получать в связи с этим любые доходы (вознаграждение и т.п. ).

Согласно проекту депутаты чиновники судьи, топ-чиновники, которые до введения военного положения были обязаны подавать электронную декларацию, не имеют права принимать решения в должности, на которую они были избраны или назначены до прекращения предпринимательской деятельности или полномочий в составе наблюдательного совета предприятия.

При этом законопроект предусматривает, что решения принятые топ-чиновниками или другими субъектами декларирования, которые только на бумаге вошли от бизнеса, могут быть отменены в судебном порядке.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать куплю-продажу валюты.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова