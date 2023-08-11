Суд обязал Мужской монастырь УПЦ вернуть заповеднику имущество Нижней лавры

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий в пользовании имуществом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, рассмотрев дело по существу, судом было принято решение, которым Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (Мужской монастырь) обязали устранить препятствия в пользовании недвижимым имуществом, которое было передано по договору от 19.07.2013, путем освобождения перечисленных объектов недвижимости (выселение).
Таким образом, судебным решением подтверждено право государства свободно владеть, пользоваться и распоряжаться культовыми сооружениями и недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве собственности.
Напомним, ранее УПЦ МП запретили препятствовать работе комиссии по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры.
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