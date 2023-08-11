Судили украинца, который отказался от мобилизации из-за «хозяйства и психологической неготовности»

В Тернопольской области военнообязанный прошел медосмотр, однако на обучение ехать не захотел.

В Кременецком районе мужчина отказался от мобилизации, потому что волновался за свое хозяйство и психологически не готов. Уклониста, жителя села Печирна Кременецкого района, приговорили к трем годам лишения свободы, – сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Прокурор Кременецкой окружной прокуратуры доказал в суде, что мужчина состоял на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки как военнообязанный. После объявления и проведения мобилизации обвиняемый прошел медосмотр и был признан военно-врачебной комиссией годным к прохождению военной службы.

Однако, получив повестку для отправки на обучение для прохождения военной службы в ВСУ, человек без правовых оснований на отсрочку не явился в ТЦК и СП.

На суде обвиняемый признал свою вину. По его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать, а также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство и психологически не готов к несению службы.

Суд назначил наказание виновному лицу – 3 года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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