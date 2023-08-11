В Украине заработают 50 новых камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Сегодня в Украине возобновит работу 31 комплекс автоматической фиксации правонарушений, еще 19 – заработают впервые.

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Сегодня, 11 августа, на автомобильных дорогах Украины начнут работу 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество приборов фиксации составит 215, – сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

31 комплекс автоматической фиксации правонарушений работал до полномасштабного вторжения и сегодня возобновит свою работу, еще 19 приборов контроля заработают впервые.

Так, впервые запускаются:

г. Бердичев (1 комплекс)

- улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская

г. Кривой Рог (2 комплекса)

- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии

- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе

г. Сумы (1 комплекс)

- улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского

г. Ужгород (2 комплекса)

- улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко

- улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы

г. Черновцы (5 комплексов)

- проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана

- проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни

- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка

- улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора улица Клубная

- на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога

Винницкая область (2 комплекса)

- на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань

- на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница

Закарпатская область (2 комплекса)

- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец

- на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская

Тернопольская область (3 комплекса)

- на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь

- на 268 км+641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец

- на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки

Черновицкая область (1 комплекс)

- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец

Восстанавливают работу:

г. Винница (1 комплекс)

- проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая

г. Львов (1 комплекс)

- улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского

г. Хмельницкий (2 комплекса)

- Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская

- проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе

г. Сумы (4 комплекса)

- улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы

- улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская

- улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости

- улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко

Житомирская область (2 комплекса)

- на 127 км + 246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

- на 230 км + 853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно

Ивано-Франковская область (1 комплекс)

- на 240 км + 283 автодороги Н-09 направление направления прибора улица Грушевского

Киевская область (11 комплексов)

- на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка

- на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

- на 66 км + 250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир

- на 24 км + 400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая

- на 24 км + 700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха

- на 15 км + 250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев

- на 15 км + 740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая

- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев

- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов

- на 49 км +150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков

- на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель

Кировоградская область (1 комплекс)

- на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса

Львовская область (6 комплексов)

- на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов

- на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красов

- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы

- на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Камянополь

- на 16 км + 153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов

- на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов

Одесская область (1 комплекс)

- на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев

Черниговская область (1 комплекс)

- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена

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