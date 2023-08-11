В Украине заработают 50 новых камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Сегодня, 11 августа, на автомобильных дорогах Украины начнут работу 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество приборов фиксации составит 215, – сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
31 комплекс автоматической фиксации правонарушений работал до полномасштабного вторжения и сегодня возобновит свою работу, еще 19 приборов контроля заработают впервые.
Так, впервые запускаются:
г. Бердичев (1 комплекс)
- улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская
г. Кривой Рог (2 комплекса)
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе
г. Сумы (1 комплекс)
- улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского
г. Ужгород (2 комплекса)
- улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко
- улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы
г. Черновцы (5 комплексов)
- проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана
- проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни
- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка
- улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора улица Клубная
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога
Винницкая область (2 комплекса)
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница
Закарпатская область (2 комплекса)
- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец
- на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская
Тернопольская область (3 комплекса)
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь
- на 268 км+641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки
Черновицкая область (1 комплекс)
- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец
Восстанавливают работу:
г. Винница (1 комплекс)
- проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая
г. Львов (1 комплекс)
- улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского
г. Хмельницкий (2 комплекса)
- Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская
- проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе
г. Сумы (4 комплекса)
- улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы
- улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская
- улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости
- улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко
Житомирская область (2 комплекса)
- на 127 км + 246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев
- на 230 км + 853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно
Ивано-Франковская область (1 комплекс)
- на 240 км + 283 автодороги Н-09 направление направления прибора улица Грушевского
Киевская область (11 комплексов)
- на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка
- на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев
- на 66 км + 250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир
- на 24 км + 400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая
- на 24 км + 700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха
- на 15 км + 250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев
- на 15 км + 740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов
- на 49 км +150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель
Кировоградская область (1 комплекс)
- на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса
Львовская область (6 комплексов)
- на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов
- на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красов
- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы
- на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Камянополь
- на 16 км + 153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов
- на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов
Одесская область (1 комплекс)
- на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев
Черниговская область (1 комплекс)
- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена
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