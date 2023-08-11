В Україні запрацюють 50 нових камер фіксації порушень ПДР: адреси

Сьогодні в Україні відновить роботу 31 комплекс автоматичної фіксації правопорушень, ще 19 – запрацюють вперше.

Джерело фото: 18000

Сьогодні, 11 серпня, на автомобільних дорогах України розпочнуть роботу 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Загальна кількість приладів фіксації становитиме 215, – повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

31 комплекс автоматичної фіксації правопорушень працював до повномасштабного вторгнення і сьогодні відновить свою роботу, ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Так, вперше запускаються:

м. Бердичів (1 комплекс)

вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська

м. Кривий Ріг (2 комплекси)

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе

м. Суми (1 комплекс)

вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького

м. Ужгород (2 комплекси)

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка

вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи

м. Чернівці (5 комплексів)

проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні

вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка

вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна

на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога

Вінницька область (2 комплекси)

на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Закарпатська область (2 комплекси)

на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець

на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська

Тернопільська область (3 комплекси)

на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець

на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки

Чернівецька область (1 комплекс)

на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець

Відновлюють роботу:

м. Вінниця (1 комплекс)

проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька

м. Львів (1 комплекс)

вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського

м. Хмельницький (2 комплекси)

Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська

проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе

м. Суми (4 комплекси)

вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали

вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська

вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності

вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко

Житомирська область (2 комплекси)

на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне

Івано-Франківська область (1 комплекс)

на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського

Київська область (11 комплексів)

на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка

на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ

на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ

на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів

на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків

на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель

Кіровоградська область (1 комплекс)

на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса

Львівська область (6 комплексів)

на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги

на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль

на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів

Одеська область (1 комплекс)

на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ

Чернігівська область (1 комплекс)

на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена

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