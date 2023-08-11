Судили українця, який відмовився від мобілізації через «господарство та психологічну неготовність»

У Тернопільській області військовозобов’язаний пройшов медогляд, однак на навчання їхати не захотів.

На Кременеччині чоловік відмовився від мобілізації, бо хвилювався за своє господарство й психологічно не готовий. Ухилянта, мешканця села Печірна Кременецького району, засудили до трьох років позбавлення волі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор Кременецької окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний. Після оголошення та проведення мобілізації обвинувачений пройшов медогляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби.

Однак, отримавши повістку для відправлення на навчання для проходження військової служби у ЗСУ, чоловік без правових підстав на відстрочку не з’явився до ТЦК та СП.

На суді обвинувачений визнав свою вину. За його словами, до військкомату не з’явився, бо не має сім’ї й не вбачає підстав іти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби.

Суд призначив покарання винній особі – 3 роки позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.

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