Не сплачуєте вчасно аліменти на дитину, – готуйтеся заплатити більше

За заборгованість по аліментам передбачені штрафи.

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За несплату аліментів боржникам загрожує накладення фінансових санкцій, які полягають у вигляді штрафів. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1️ рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 % від суми заборгованості.

Якщо ж заборгованість становить 2️ роки – накладається штраф у розмірі 30 % від такої суми.

Для заборгованостей в 3️ роки та більше застосовується штраф у розмірі 50% від суми несплачених платежів.

Кошти стягуються виконавцем з боржника після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі та перераховуються на користь дитини. Такі фінансові нарахування є своєрідною компенсацією за вимушене очікування.

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