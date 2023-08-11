Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Українці зможуть захистити право власності у метавсесвіті, – Михайло Федоров про зміни до закону

Очільник Мінцифри Михайло Федоров прокоментував ухвалені парламентом закони: українці зможуть захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.

Порядок, умови і розміри доплат військовим, поліції та рятувальникам мають погодити Мінфін та Мінекономіки, – постанова Кабміну

До змін було передбачено, що керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди і одноразової грошової допомоги.

Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

Кабмін опублікував постанову про доплати військовим, поліцейським, рятувальникам та управлінню спецоперацій НАБУ: що змінилося

100, 50 та 30 тисяч грн: які доплати для військовослужбовців, рятувальників та поліцейських увів Кабмін, документ.

  1. У світі

Байден попросив у Конгресу понад 21 млрд доларів на підтримку України

09:31, 11 серпня 2023
У запиті адміністрації Байдена йдеться про понад 13 млрд доларів на оборонну та 8 млрд доларів на гуманітарну допомогу.
Байден попросив у Конгресу понад 21 млрд доларів на підтримку України
Джерело фото: Twitter / Джо Байден
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Адміністрація Президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні понад 13 мільярдів доларів на оборонну допомогу і ще 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку до кінця року, – повідомляє Associated Press.

Пакет включає 12 мільярдів доларів на поповнення федеральних фондів США на випадок стихійних лих всередині країни після смертоносного кліматичного сезону спеки і штормів, а також кошти на посилення правопорядку на південному кордоні з Мексикою. Загалом, пакет на 40 мільярдів доларів.

І хоча останній запит на додаткові витрати від Білого дому на фінансування України був легко схвалений у 2022 році, незважаючи на застереження з боку республіканців, цього разу спостерігається інша динаміка.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду