Байден попросив у Конгресу понад 21 млрд доларів на підтримку України

У запиті адміністрації Байдена йдеться про понад 13 млрд доларів на оборонну та 8 млрд доларів на гуманітарну допомогу.

Джерело фото: Twitter / Джо Байден

Адміністрація Президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні понад 13 мільярдів доларів на оборонну допомогу і ще 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку до кінця року, – повідомляє Associated Press.

Пакет включає 12 мільярдів доларів на поповнення федеральних фондів США на випадок стихійних лих всередині країни після смертоносного кліматичного сезону спеки і штормів, а також кошти на посилення правопорядку на південному кордоні з Мексикою. Загалом, пакет на 40 мільярдів доларів.

І хоча останній запит на додаткові витрати від Білого дому на фінансування України був легко схвалений у 2022 році, незважаючи на застереження з боку республіканців, цього разу спостерігається інша динаміка.

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