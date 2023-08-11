Украина планирует до конца года завершить работу над Стратегией противоминной деятельности, — Свириденко

До конца 2023 года планируется разработать Национальную стратегию противоминной деятельности, а к концу первого квартала 2024 года – детализированную Национальную программу.

Украина планирует до конца 2023 г. разработать Национальную стратегию противоминной деятельности, а до конца первого квартала 2024 г. – детализированную Национальную программу. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с главой департамента стратегии, эффективности и влияния Женевского международного центра по гуманитарному разминированию Рори Логаном.

Свириденко пригласила приобщиться к проработке этих важнейших для Украины документов специалистов центра.

«Пока мы работаем над разработкой Стратегии противоминной деятельности, работу планируем завершить до конца года. До конца марта будущего года будет разработана Национальная программа. Женевский международный центр является признанным авторитетом в мире, в частности, в сфере стратегического планирования гуманитарного разминирования территорий. Экспертная оценка и профессиональная помощь в разработке Национальной стратегии и Национальной программы противоминной деятельности, над созданием которых ведется работа, будут крайне ценными для нас», - отметила министр.

Так, документы уже разрабатываются правительственной рабочей группой. А уже осенью будет организован воркшоп с участием стейкхолдеров – представителей соприкасающихся государственных органов Украины, наших международных партнеров, операторов противоминной деятельности.

Также обсуждался вопрос возврата предположительно загрязненных земель к продуктивному использованию.

На сегодняшний день потенциально загрязненными считается более 174 тысяч квадратных километров. Как свидетельствует практика, в частности мировая, реально загрязненными могут быть значительно меньшие площади.

Следовательно, ключевой задачей является выделить территории, которые можно вернуть в эксплуатацию как можно быстрее, и сосредоточить усилия на их обследовании и, при необходимости, очистке.

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