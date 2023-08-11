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  1. В Украине

Украине выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств

12:21, 11 августа 2023
Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД.
Украине выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств
Источник фото: коллаж 24 канала
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В Украине изменилась стоимость государственной регистрации транспортных средств. Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, стоимость меняется в связи с удорожанием бланковой продукции. Но во многих сервисных центрах МВД до сих пор есть бланки из предыдущей партии из полиграфического предприятия. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до их исчерпания, а новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа.

Так, в стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новая партия бланковой продукции была получена по новому тарифу.

Ранее ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 грн, а теперь будет 405 грн. Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты), стоимость получения е-свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась. Владелец транспортного средства или его представитель по желанию может отказаться от традиционного пластикового документа и получить только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Виртуальные документы, отображаемые в приложении Дія и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.

Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД?

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

  • для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 350 грн;

  • для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 122 грн;

  • для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 111 грн;

  • для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

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