Пролунали потужні вибухи: Москву знову атакували безпілотники, відео

В рф заявили про нову атаку дронів на столицю— один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Ілюстративне фото \ Атака дронів на Москву 30 липня 2023 року

В ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе. Про це повідомляють росЗМІ.

«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдове, другий – у районі Мінського шосе», — заявив мер Москви Собянін.

В мережі поширюють відео із нібито моментом знищення безпілотника на підльоті до столиці країни-окупанта.

Раніше ми писали, що безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф.

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